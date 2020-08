De politie heeft ook de laatste auto met schade die in beslag was genomen in het onderzoek naar de dood van de veertienjarige Tamar uit Marken vrijgegeven, meldt een woordvoerder aan NH Nieuws. Drie andere auto's werden vorige week al teruggegeven aan de eigenaren.

Het vrijgeven van de auto's betekent nog niet dat deze uitgesloten zijn van betrokkenheid. Het onderzoek naar de voertuigen is voor nu afgerond, maar de informatie komt wel in het dossier terecht. De vier eigenaren van de voertuigen zijn geen verdachten in de zaak.

Het onderzoek is ook nog volop gaande, mede dankzij tientallen tips die binnenkwamen na een emotionele oproep van de moeder van het meisje in talkshow Op1. De woordvoerder van de politie vertelt dat er al veel tips zijn nagetrokken maar dat deze nog niets hebben opgeleverd.

Agenten troffen Tamar in de nacht van 25 juli dood aan in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Uit onderzoek is gebleken dat de tiener is aangereden. De politie startte in de omgeving van Marken direct een zoekactie naar voertuigen met schade.