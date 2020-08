De introductieweken voor studenten gaan dezer dagen van start. Vanwege de coronapandemie zien deze grote evenementen er flink anders uit dan voorgaande jaren. Eerstejaars maken dit jaar vooral online kennis met het studentenleven. Onder meer Leiden en Utrecht trappen af.

Studenten van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden ontmoeten elkaar vanaf woensdag online. Na drie dagen is er voor de geïnteresseerden ook een fysiek programma.

De deelnemers gaan vanaf zondag in groepjes op pad in Leiden. Hier wordt tien dagen voor uitgetrokken, maar elke groepje maakt maar één dag kennis met het studentenleven. Hierbij moeten de deelnemers zich strikt aan de coronamaatregelen houden, benadrukt Reinout Spaans van de Leidse EL CID-week in gesprek met NU.nl. "Mensen met een snotneus worden naar huis gestuurd."

Om het openbaar vervoer en het openbare leven zo min mogelijk te belasten, worden er op een dag maximaal honderd aankomende studenten ontvangen. Zij worden verdeeld over groepjes van twintig. "De deelnemers verkennen de stad op verschillende manieren. Bijvoorbeeld vanaf boten waarop genoeg afstand kan worden gehouden", aldus Spaans. "Ook is er een wandeltocht, waarbij een koptelefoon ervoor zorgt dat de deelnemers niet dicht op de gids hoeven te staan."

Dit jaar is er grote belangstelling voor de EL CID-week. Vorig jaar deden er 3.643 studenten mee, dit jaar ongeveer 4.000. "Om alles in goede banen te kunnen leiden, hebben we de inschrijving helaas moeten sluiten."

Studenten doen mee aan een silent disco tijdens de EL CID-week in 2019. (Foto: Pro Shots)

'Gratis inschrijving om deelname te stimuleren'

Ook andere studentensteden maken zich op voor de introductieweek. Bijvoorbeeld Utrecht, waar de zogeheten UIT-week maandag van start gaat. "Het grootste verschil is dat we grotendeels online gaan", vertelt woordvoerder Jean-Paul Matser. "En de inschrijving is dit jaar gratis, omdat we studenten willen stimuleren om toch mee te doen."

Er worden online informatiemarkten gehouden, maar er is ook een pubquiz en feest op afstand. Drieduizend jongeren komen alsnog naar Utrecht, ongeveer duizend minder dan vorig jaar. In de stad zelf worden minder en kleinere activiteiten georganiseerd dan normaal.

Wel is het zo dat de deelnemers van de UIT-week zoals voorgaande jaren in een eigen groepje zitten. Zij krijgen oudere studenten als mentoren. "Er is ruimte om zelf dingen in de stad te ondernemen", vertelt Matser. "Maar ze moeten zich wel aan de coronamaatregelen houden. Je kan bijvoorbeeld met je groepje met muziek in een park zitten, als je maar afstand houdt."

Meeste introductieweken grotendeels digitaal

Uit een rondvraag van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de meeste introductieweken dit jaar volledig of vrijwel online gehouden worden. De bond vreest dat de binding van de studenten met elkaar en hun hogeschool of universiteit in gevaar komt.

Slechts enkele onderwijsinstellingen hebben een grotendeels fysiek programma. Ook zijn er introductieweken die vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Doordat pas in juni duidelijk werd welke activiteiten wel fysiek door konden gaan, wordt in sommige steden nog gesleuteld aan de programma's.