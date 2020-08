Een 26-jarige man uit Schoonloo heeft maandag vijf jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd gekregen voor het misbruiken van vier jonge meisjes en het maken en verspreiden van kinderporno. Gerrit van L. deed zich online voor als leeftijdsgenoot en sprak vervolgens af met de slachtoffers.

De man heeft drie van de meisjes verkracht en een van hen betast. Ze waren allemaal onder de zestien en één van de meisjes was slechts elf jaar oud.

Van nog meer meisjes heeft hij stiekem pornografisch materiaal gemaakt en dat vervolgens verspreid. Zo vroeg hij de meisjes om foto's en video's te maken. Als dit via Snapchat gebeurde, gebruikte hij speciale software waarmee hij heimelijk screenshots kon maken zonder dat de slachtoffers daar melding van kregen.

Van L. heeft eerder al incest gepleegd bij zijn zusjes. Omdat bij de man sprake is van een ziekelijke stoornis in de vorm van pedofilie, worden de feiten hem in "verminderde mate" toegerekend.

De rechtbank overwoog om tbs met dwangverpleging op te leggen, maar deskundigen hebben tbs met voorwaarden geadviseerd. "Bovendien heeft de man aangegeven dat hij zal meewerken aan de behandeling en de te stellen voorwaarden, en is hem niet eerder een dergelijke maatregel opgelegd."

Een van de voorwaarden die is gesteld is dat de man zich laat behandelen in een forensische polikliniek. Als hij uiteindelijk niet meewerkt, zal de tbs met voorwaarden worden omgezet in tbs met dwangverpleging.