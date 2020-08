Van de patiënten die in de afgelopen jaren op een longstayafdeling van een tbs-kliniek zijn terechtgekomen, komt de helft later in een minder beveiligde zorginstelling terecht, meldt Trouw maandag op basis van cijfers van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LAP). Een deel van de longstaypatiënten woont nu zelfs zelfstandig.

In de periode van februari 2011 tot november 2019 adviseerde LAP over 223 tbs-patiënten op longstayafdelingen, afdelingen voor langdurige forensisch psychiatrische zorg. Volgens Trouw verblijven 98 van hen nog op zo'n afdeling, zijn 99 patiënten inmiddels ergens anders terechtgekomen en zijn 26 patiënten overleden.

Van de 99 patiënten die niet meer op een longstayafdeling verblijven, wonen er nu 15 zelfstandig. De overige patiënten wonen in ggz-instellingen waar ze meer vrijheid hebben, zijn in de ouderenzorg terechtgekomen of volgen een begeleidwonentraject.

Bij 29 voormalige patiënten is de tbs beëindigd. De meesten van hen staan nog wel onder toezicht. In de afgelopen jaren kwam het zes keer voor dat een tbs-er toch naar een longstayafdeling moest terugkeren.

327 Zo ziet een tbs-kliniek er vanbinnen uit

'Meer aandacht voor perspectief'

Tbs-patiënten op longstayafdelingen hebben al vele jaren therapie gehad, maar zijn volgens behandelaars nog niet klaar voor een veilige terugkeer in de maatschappij. Op de afdeling wordt daarom gefocust op het stabiliseren van problemen en verbeteren van de kwaliteit van leven en minder op behandeling.

Hierdoor ontstaat het beeld dat de patiënten weinig perspectief hebben. De afgelopen jaren is er volgens de LAP echter meer aandacht voor perspectief gekomen.

Zo bespreken behandelaars, externe deskundigen en vertegenwoordigers van zorginstellingen tijdens een zogenoemde zorgconferentie hoe een doorbraak bij een patiënt bereikt kan worden. "Twee uur lang wordt daar gepraat over de vraag wat er nog voor mogelijkheden zijn. Omdat er een brede groep deskundigen aanwezig is, voorkomt het blinde vlekken", zegt advocaat Abdel Ytsma van Bureau TBS Advocaten in Trouw.

Vanwege de positieve resultaten van de besprekingen vinden de zorgconferenties tegenwoordig al na acht in plaats van vijftien jaar plaats, laat LAP-secretaris Ellen Leentvaar-Loohuis aan de krant weten.