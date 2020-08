Maandag neemt de temperatuur ten opzichte van het weekend af. In de middag vallen buien. Er staat een zwakke tot matige westenwind en het wordt maximaal 22 graden.

Overdag ontstaan op steeds meer plekken wolkenvelden en buien. In de middag is er ook een kleine kans op onweer. De buien trekken van west naar oost over het land.

In de loop van de middag en avond klaart het vanuit het noordwesten op en komt de zon tevoorschijn. De rest van de dag blijft het droog.

In de ochtend staat er een overwegend zwakke westenwind. Vanaf de middag is de wind matig en komt deze uit het noordwesten. In de avond neemt de wind landinwaarts weer af naar zwak en komt deze uit het noorden of noordwesten.

Dinsdag staat er weinig wind. Het is afwisselend zonnig en bewolkt. In het noorden wordt het maximaal 20 graden en in het zuiden wordt het 23 graden.

