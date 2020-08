Een man die zondagmiddag vermist raakte in zee bij Julianadorp is aangespoeld op het strand. Dat meldt de Kustwacht Nederland zondag. De man is gereanimeerd en is direct naar het ziekenhuis gebracht.

De Kustwacht meldt dat de man drie kinderen uit het water wilde redden, waarna hij zelf vermist raakte. De kinderen zijn allen in veiligheid gebracht.

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) zegt in gesprek met NH Nieuws dat de drie kinderen in een zogenoemde muistroom, een stroming richting open zee, terechtkwamen. Omdat er nog steeds sprake zou zijn van een sterke muistroom bij Julianadorp, liggen er voor de zekerheid nog twee reddingsboten in zee.

Of de man buiten levensgevaar is, is nog niet bekend. Ook is er nog niets bekend over de identiteit van de man.