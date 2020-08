Komende week zal het erg warm worden en is er zelfs kans op een regionale hittegolf. Hoewel het zondag nog wat koeler kan aanvoelen, breekt woensdag een zeer warme periode met middagtemperaturen tot mogelijk 34 graden aan.

Door een matige noordwestenwind en veel bewolking voelt het zondag op veel plekken in het land aangenaam aan. Tegen het einde van het weekend en maandag zal de zon zich weer laten zien, meldt Weerplaza.

Dinsdag is een rustige zomerdag en blijft het in het hele land droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.

Na dinsdag breekt een langere periode van zeer warm zomerweer aan en kan het op veel plekken in het land tropisch aanvoelen. Hoewel woensdag in het noorden kans is op wat regen, blijft het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur op tot 29 graden in het zuiden.

De warmste dag van de week is vrijdag. Op die dag het tot 34 graden worden. Door een zwakke wind kan het zeer heet aanvoelen.

Ook richting het weekend blijft het zeer warm met middagtemperaturen tussen de 30 en 33 graden. Omdat de wind weer iets zal toenemen, kan het koeler aanvoelen dan op andere dagen in de week.

Doordat er meerdere dagen met zeer hoge temperaturen zijn, is er een grote kans op een regionale hittegolf in het zuiden en zuidoosten. Hiervoor moet het ten minste vijf dagen achtereen 25 graden of warmer zijn, waarvan minimaal drie dagen met temperaturen boven de 30 graden.