Deze maand kwamen een veertienjarig meisje op Ameland en een vijftienjarige jongen in Monster om het leven doordat ze tijdens het zwemmen in een zeestroming terechtkwamen. Hoe voorkom je dat je in een stroming terechtkomt en wat kun je het beste doen als je erin zit?

Voordat je de zee ingaat, is het goed om te kijken welke strandvlaggen er hangen. Die tonen namelijk aan of je veilig kunt zwemmen. De kustwacht raadt sowieso aan niet te gaan zwemmen als je dat niet gewend bent, niet alleen de zee in te gaan en niet verder de zee in te gaan dan waar je kunt staan.

Dit betekenen de vlaggen op het strand Geel: het is gevaarlijk om te zwemmen, maar je mag wel de zee in.

Rood: het is verboden om te zwemmen.

Oranje windzak: je mag zwemmen, maar zonder drijvende voorwerpen zoals luchtbedden, zwembanden en rubberen bootjes.

Geel-rode vlaggen: tussen deze vlaggen houdt de kustwacht toezicht en is het veilig om te zwemmen.

Er zijn verschillende soorten stromingen op zee waarin je kunt terechtkomen. Vooral muien zijn gevaarlijk. Dat zijn openingen tussen zandbanken waartussen het zeewater bij laagwater met veel kracht terug in de zee stroomt.

De stroming van een mui is zo sterk dat er niet tegenop te zwemmen valt. Als je in een mui terechtkomt, dan is het belangrijk om niet in paniek te raken en je rustig te laten meevoeren met de stroming. Dieper in zee wordt de stroming minder sterk en kun je schuin naar de kant zwemmen.

Een mui kan wel tientallen meters breed zijn en lijkt een glad stuk zee met weinig schuim van neerslaande golven.

De wind leidt tot een sterke bovenstroom

De wind kan ook zorgen voor een verraderlijke stroming op zee. Bij wind vanaf zee ontstaat er een bovenstroom naar het land, maar is er nog een onderstroom naar zee. Als je in die onderstroom terechtkomt, kun je jezelf proberen af te zetten tegen de bodem. Zo kom je weer in de bovenstroming die je naar land kan brengen.

Een noordoosten- of zuidwestenwind loopt evenredig aan het strand, waardoor het lastig wordt om recht naar de kust te zwemmen. De kustwacht raadt dan aan om schuin naar land te zwemmen en niet te proberen bij dezelfde plek uit zee te gaan als waar je erin ging.

Bij wind vanaf het land raadt de kustwacht aan om sowieso niet ver de zee in te gaan, omdat terugzwemmen moeilijker is dan de zee inzwemmen.

Wat moet je doen als je een drenkeling ziet?

Bij het zien van een drenkeling raadt Reddingsbrigade Nederland aan eerst 112 te bellen en dan pas te overwegen het water in te gaan. Pas als het echt niet anders kan en je fit genoeg bent, is het aan te raden om het water in te gaan.

Zorg er dan wel voor dat iemand aan land je heeft gezien en weet dat je bezig bent met een reddingsactie. Zo voorkom je dat niemand je kan helpen als jij en de drenkeling niet zelf uit het water kunnen komen.