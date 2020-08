Twee mensen zijn vrijdag aangehouden vanwege een vechtpartij tijdens een KLM-vlucht van Schiphol naar Ibiza. Enkele passagiers weigerden een mondkapje te dragen en daarover ontstond ruzie.

De vechtpartij brak vrijdagochtend uit op vlucht KL1495. Een woordvoerder van KLM bevestigde het incident zondag in gesprek met NU.nl. De twee aangehouden personen hebben niet de Nederlandse nationaliteit.

Volgens KLM hadden de passagiers te veel gedronken en vielen ze andere inzittenden en het cabinepersoneel zowel verbaal als fysiek lastig. "Daarop zijn de twee onhandelbare personen door ons cabinepersoneel, samen met andere passagiers, tegengehouden", aldus KLM.

Op beelden is te zien dat meerdere inzittenden van het toestel in gevecht met elkaar raken. Ook is te zien dat enkele andere passagiers geen mondkapje dragen, terwijl dit op KLM-vluchten wel verplicht is.

Vliegveiligheid niet in het geding

De woordvoerder benadrukt dat de vliegveiligheid niet in het geding was en dat de gezagvoerder van het toestel had besloten de vlucht naar Ibiza af te maken.

Na de landing konden de Spaanse autoriteiten de twee passagiers aanhouden. Wat er met hen gaat gebeuren, is niet bekend.