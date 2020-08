Bij de explosie in een appartementencomplex in Vlissingen van afgelopen donderdag was volgens de politie geen sprake van brandstichting. Door de brand kwam een 64-jarige bewoner van het complex om het leven en raakten vijf anderen gewond.

De politie onderzocht of de brand mogelijk was aangestoken, maar meldt zondag dat daar geen aanwijzingen voor zijn.

Na de explosie van 20.45 uur ontstond een zeer grote brand in het appartementencomplex aan de Hogeweg. De hulpdiensten rukten met veel materieel uit.

Rond 22.30 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Vanwege de brand moesten 22 woningen worden ontruimd.

Wat wel de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.