Zondag breekt de zon door, maar verspreid over het land kan het ook regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.

Vanuit het westen neemt de bewolking overdag toe. Het kan licht regenen. In de ochtend regent het in het westen en in de middag in het oosten. In de loop van de middag en de avond klaart het op vanuit het westen.

Aan zee wordt het maximaal 20 graden, in het zuidoosten kan het lokaal 24 graden worden.

In de ochtend staat er een zwakke wind naar het westen, later draait de wind en neemt toe tot een matige westen- tot noordwestenwind.

Maandag is het wisselvallig met enkele regen- en onweersbuien verspreid over het land. De meeste wolken en buien verdwijnen aan het eind van de middag en in de avond. Er staat een westelijke wind en het wordt vrij koel met temperaturen van 19 tot 22 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.