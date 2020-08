De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de studenten van hogescholen en universiteiten in de stad zaterdag een brief gestuurd naar aanleiding van de stijging van het aantal coronabesmettingen. De gemeente roept studenten met klem op zich aan de coronamaatregelen te houden.

"Ook jongeren kunnen flink ziek worden en op langere termijn ernstige gevolgen ondervinden van het virus", schrijft de burgemeester. "Ook in de afgelopen weken zijn weer meerdere studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) positief getest. We moeten er dus met elkaar alles aan doen om het virus niet verder te verspreiden."

De burgemeester wijst de studenten erop dat sommigen van hen zich de afgelopen tijd niet aan de coronamaatregelen gehouden lijken te hebben. "Dit maakt het werk van de GGD moeilijker en zorgt ervoor dat het virus zich nog makkelijker kan verspreiden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn."

De maatregelen die Aboutaleb aanhaalt zijn de verplichte 1,5 meter afstand, die zowel binnen als buiten gewaarborgd moet worden, het vermijden van drukke plekken, het thuisblijven bij milde klachten en het thuisblijven na een positieve testuitslag. Ook worden studenten opgeroepen om een coronatest te doen bij milde klachten.

Eerder deze week ging de burgemeester al in gesprek met de voorzitters van studentenverenigingen. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten een campagne te starten om studenten bewust te maken van de gevaren van het coronavirus. Deze campagne gaat dinsdag van start.

Mondkapjesplicht op drukke locaties in Rotterdam

Op donderdag 30 juli werd bekendgemaakt dat er vanaf 5 augustus een mondkapjesplicht geldt op drukke plekken in Rotterdam, maar ook in Amsterdam. De maatregel geldt voor iedereen van dertien jaar of ouder.

In Rotterdam geldt dat voor de winkelgebieden in het centrum (Lijnbaan, Meent, Nieuwe Binnenweg en Coolsingel) en de markten op het Visserijplein, het Afrikaanderplein en de Binnenrotte.

Ook in de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Mogelijk worden de winkelcentra Keizerswaard en Binnenhof hier nog aan toegevoegd.