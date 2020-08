Agenten in het Noord-Brabantse Raamsdonksveer, vlak bij Breda, hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een veertienjarige automobilist van de weg gehaald. De jongen is aangehouden voor joyriding.

De politie kreeg de auto rond 3.30 uur in het vizier op de Boterpolderlaan. Het voertuig viel op vanwege het "zeer slechte rijgedrag" dat de bestuurder vertoonde.

Agenten vermoedden dat het ging om een beschonken automobilist of iemand zonder rijbewijs en haalden het voertuig van de weg. Er bleek echter een veertienjarige jongen achter het stuur te zitten. Hij vertelde dat hij de auto stiekem van thuis had meegenomen en een eindje was gaan rijden.

De politie heeft een "stevig gesprek" gevoerd met de jongen en hem weer thuisgebracht.