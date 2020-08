Hulpdiensten hebben de zoektocht naar de sinds vrijdagavond vermiste tiener voor de kust van Monster zaterdagochtend bij het eerste daglicht hervat. Vrijdag staakten de reddingsdiensten de zoekactie rond 22.00 uur vanwege de invallende duisternis.

Een groepje van drie zwemmers raakte vrijdag rond 19.50 uur in de problemen in zee. Dat gebeurde bij de Zandmotor, een kunstmatig schiereiland dat in 2011 is aangelegd ter bescherming van de kust ten zuiden van Den Haag.

Strandgangers wisten twee van de drie mensen te redden, maar zagen een derde persoon kopje-onder gaan.

De drie zwemmers kwamen in de problemen nadat ze de zee een stukje waren ingezwommen en mee werden gevoerd door de sterke zuidelijke stroming. Vervolgens lukte het hen niet om terug te zwemmen.

De reddingsbrigade, de kustwacht, de brandweer en de politie begonnen een grootschalige zoekactie met onder meer reddingsboten en helikopters. Ook hielpen tientallen vrijwilligers met zoeken in zee door een lang lint te vormen.