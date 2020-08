Zaterdag wordt de warme lucht van vrijdag verdreven. In de middag is er in het oosten sprake van onweersbuien. In het noordwesten wordt het zo'n 24 graden, in het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 31 graden.

In de ochtend hangt er vrij veel bewolking en plaatselijk kan er regen of onweer ontstaan. In de loop van de dag klaart het op en komt de zon langzaam weer door.

Het wordt maximaal 24 graden aan de kust en 31 graden in het oosten en zuidoosten. Daarmee is het minder warm dan een dag eerder.

In het oosten staat in eerste instantie een matige zuiden- tot zuidoostenwind, maar later in de ochtend draait deze overal in het land geleidelijk naar het westen.

Zondag is de warme lucht van vrijdag echt weg, hoewel het nog steeds zo'n 22 tot 26 graden wordt. Er is afwisselend sprake van bewolking en zon en vooral in de ochtend kan het af en toe regenen.

