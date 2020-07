Voor de kust van Monster, ten zuidwesten van Den Haag, is vrijdagavond een zoektocht gestart naar een vermiste tiener die door de sterke zeestroming in problemen is gekomen. In totaal heeft de Reddingsbrigade vrijdag negen mensen gered die in zee in levensbedreigende situaties terecht kwamen.

Rond 19.50 uur raakte een groepje van drie zwemmers in de problemen, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden. Strandgangers konden twee van de drie mensen redden, maar zagen een derde persoon kopje onder gaan.

Daarna zijn de reddingsbrigade, de kustwacht, de brandweer en de politie een grootscheepse zoekactie begonnen met reddingsboten en helikopters.

Tientallen strandgasten hielpen vrijwillig door een lang lint te vormen om een groot gedeelte langs het strand af te zoeken.

De drie zijn een stukje de zee ingezwommen en lieten zich vervolgens door de sterke zuidelijke stroming meevoeren. Ze kwamen in de problemen toen ze terug wilden zwemmen.

Tot rond 22.00 uur werd er in het water gezocht. Daarna is de reddingsbrigade in bootjes op het water en met auto's vanaf de kant door blijven zoeken. Zaterdag wordt de zoektocht verder voortgezet

Reddingsbrigade kwam 229 keer in actie

De Reddingsbrigade is vrijdag in totaal 229 keer in actie gekomen langs de gehele Nederlandse kust. 48 zwemmers zijn in de problemen gekomen, negen daarvan zijn gered uit een levensbedreigende situatie.

Een woordvoerder van de Reddingsbrigade noemt de aantallen "behoorlijk fors". Er stond een sterke stroming en door het mooie weer was het uitzonderlijk druk langs de kust. Reddingsbrigade Nederland waarschuwt dat ook zaterdag langs de kust een sterke stroming staat.