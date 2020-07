Volgens de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam zijn Poolse rechtbanken niet langer als onafhankelijk te beschouwen ten opzichte van de Poolse overheid. De IRK weigert daarom een Poolse man over te leveren.

De IRK, die beslist over overlevering van verdachten en veroordeelden aan andere Europese landen, stelt dat de man die verdacht wordt van drugshandel, geen eerlijk proces in zijn thuisland kan worden gegarandeerd.

Dit besluit kan gevolgen hebben voor het overleveren van verdachten aan Polen vanuit Nederland. Daarom wil de IRK van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of een overlevering aan een lidstaat van de EU inderdaad geweigerd moet worden als rechtbanken in dat land niet langer onafhankelijk kunnen functioneren.

Volgens de IRK is dit de eerste keer dat het Hof deze vragen krijgt voorgelegd.

Poolse rechtspraak al langer omstreden

De rechtspraak in Polen is al langer omstreden. Volgens de IRK is er onder andere sprake van politieke inmenging in de benoemingen en overplaatsingen van (vice-)presidenten bij rechterlijke instanties en van rechters.

In april van dit jaar tikte het Hof van Justitie van de Europese Unie de Poolse regering nog op de vingers omdat er tuchtkamers waren ingesteld die uitspraken van rechtbanken kunnen toetsen en rechters daarvoor kunnen bestraffen.

Deze tuchtkamers bestaan uit personen die indirect politiek gekozen worden. Volgens het Hof van Justitie moest de werkzaamheid van deze kamers dan ook worden opgeschort, anders zou een dwangsom worden opgelegd. Het is niet duidelijk of Polen hierop maatregelen heeft getroffen.