Op discussieplatform NUjij kwamen vrijdag verbaasde reacties binnen op het nieuws dat de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) ruim tienduizend paar vervalste Nike-schoenen heeft vernietigd. Waarom worden deze schoenen niet aan arme gezinnen geschonken?

"Het is in Nederland verboden om merken na te maken en te verhandelen", legt een woordvoerder van de FIOD uit. "Als de FIOD de schoenen weggeeft, dan brengen we ze in principe op de markt en overtreden we de wet."

"Wat ook meespeelt is veiligheid", voegt de woordvoerder daaraan toe. "Wij kunnen niet verzekeren dat de schoenen van voldoende kwaliteit zijn."

De meer dan twintigduizend sneakers werden donderdag aangetroffen in loodsen in Alphen aan den Rijn die werden doorzocht in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar handel in vervalste merkkleding en schoenen. De Nike-schoenen werden dezelfde dag nog vernietigd.

Niet alles wordt vernietigd

Maar wordt dan echt alles wat in beslag genomen wordt door de FIOD vernietigd? "Er zijn enkele voorbeelden van schenkingen in samenwerking met Openbaar Ministerie", aldus de woordvoerder. "Zo is eind vorig jaar 16.000 kilo in beslag genomen waspoeder aan de voedselbank geschonken. En jaren geleden is een boot van drugssmokkelaars aan het Scheepvaartcollege gegeven."

De FIOD is onderdeel van de Belastingdienst en spoort financiële fraude en belastingfraude op. De dienst doet onderzoek en verzamelt bewijzen om verdachten voor de rechter te krijgen.