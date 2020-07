Met 34.2 graden in Maastricht is het vrijdag tot dusver de warmste dag van het jaar, aldus Weeronline. Hiermee is een lokaal hitterecord gesneuveld.

Wanneer de temperatuur in De Bilt oploopt naar ten minste 32.4 graden, is ook sprake van een nieuw landelijk hitterecord.

Naar verwachting stijgt op veel plekken in Nederland de temperatuur vrijdag tot over de 30 graden, met in het zuiden kans op temperaturen tot 36 graden.

Ook in de avond blijft het warm, met in de avond temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Naar verwachting zal het kwik vannacht niet onder de 22 graden duiken.

Zaterdag broeierig, zondag dalen temperaturen

Na een tropische nacht is er zaterdag meer bewolking waaruit hier en daar een bui kan vallen, met lokaal kans op onweer. Het voelt de hele zaterdag broeierig warm en het wordt tussen de 24 graden in het westen en 32 graden in het oosten.

Vanaf zondag dalen de temperaturen weer naar rond de 23 graden in het westen naar 26 graden landinwaarts, met een mix van zon, wolkenvelden en regen.