Roy B., de man die 16 juli werd veroordeeld tot ruim 3,5 jaar cel voor het nalaten van hulp aan de verdrinkende Orlando Boldewijn in 2018, gaat in hoger beroep. Dat laat de advocaat van de nabestaanden desgevraagd weten aan NU.nl.

De rechtbank Den Haag legde B. een beduidend hogere straf op dan door het Openbaar Ministerie (OM) was geëist. De rechter vond dat B. ook aan te rekenen was dat Boldewijn was overleden, omdat hij geen hulp had geboden.

De toen zeventienjarige Boldewijn en de inmiddels 29-jarige B. hadden op 18 februari 2018 met elkaar afgesproken in Den Haag. Ze brachten de avond door in het huisje van B. op een eilandje in de Haagse plas, de Blauwe Loper. B. zette Boldewijn later die avond af aan wal.

Uit camerabeelden blijkt dat Boldewijn in de buurt rond bleef zwerven, mogelijk omdat B. hem beloofd zou hebben om hem naar huis in Rotterdam te brengen. Hoe de jongen uiteindelijk in het water terecht is gekomen, is niet duidelijk.

Volgens de rechtbank heeft B. Boldewijn in het koude water zien liggen en in plaats van hem hulp te bieden of de hulpdiensten te bellen, niks gedaan.

B. zegt onder druk politie te hebben verklaard

B. verklaarde in eerste instantie ook tegenover de politie dat hij de jongen in het water had zien liggen, maar verklaarde tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak dat hij die verklaringen onder druk heeft afgelegd. De man zegt nog maar weinig te kunnen herinneren van de avond.

Advocaat Sébas Diekstra, die de moeder van Orlando bijstaat, laat namens de vrouw weten dat zij gehoopt had de zaak nu achter zich te kunnen laten. "Zij begrijpt uiteraard dat het nu eenmaal niet anders is", aldus Diekstra. Ook in het hoger beroep zal zij gebruikmaken van haar spreekrecht.