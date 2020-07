Het mooie weer leidt vrijdag tot grote drukte op wegen en in treinen. Lokale autoriteiten roepen op om niet meer met de auto naar populaire badplaatsen als Zandvoort, Bloemendaal en Hoek van Holland en de Zeeuwse stranden te komen. De parkeerplaatsen zijn vol.

Richting de stranden staat het verkeer muurvast. De NS wijst erop dat het in treinen naar Zandvoort vanwege de drukte onmogelijk is om afstand te houden.

Op matrixborden langs de N57 op de Zeeuwse eilanden staat: "Zeeland vol, ga niet naar het strand". De Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat mensen niet meer met de auto naar Zandvoort en Bloemendaal moeten komen. De politie roept vanwege de drukte op niet meer naar het strand van Hoek van Holland te gaan.

Rond 12.30 uur stond er in totaal zo'n 400 kilometer file op Nederlandse wegen. Die drukte wordt met name veroorzaakt door vakantie- en recreatieverkeer, vertelt een ANWB-woordvoerder vrijdagochtend.

'Aanschuiven langs de hele westkust'

Op de A12 bij Arnhem is het "hartstikke druk" vanwege Duitse vakantiegangers die naar ons land komen. Verder staat het in Noord-Holland vast op wegen naar Zandvoort en Bloemendaal en in Zuid-Holland naar Scheveningen, Kijkduin en Hoek van Holland.

Ook richting de Zeeuwse stranden staan lange files. "Eigenlijk is het langs de hele westkust aanschuiven", aldus de zegsman.

In verband met het mooie zomerse weer rijdt de NS de hele dag met zes treinen in het uur van en naar Zandvoort. Vrijdagochtend zaten deze treinen al tjokvol. Afstand houden gaat dus niet, meldde de NS. Vanwege het coronavirus is het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer.

Tropische dag met temperaturen tot 35 graden

Het is vrijdag een zonnige en tropische dag. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 25 graden in het noordoostelijk kustgebied tot lokaal 35 graden in het uiterste zuiden van het land.

De veiligheidsregio Kennemerland waarschuwt voor sterke muistromen in zee en op stranden, die "smaller zijn dan verwacht". Het RIVM waarschuwt vrijdag voor smog in het zuiden en midden van het land. Vooral in de namiddag en vroege avond kan smog ontstaan, waardoor mensen die hier gevoelig voor zijn klachten kunnen ervaren.

In de avond trekt wat meer bewolking over Zeeland, die zich in de nacht geleidelijk wat over de rest van het land uitbreidt. Het koelt niet erg af: de minimumtemperatuur blijft hangen rond de 17 graden.

Zaterdag is er meer bewolking, waaruit lokaal een bui kan vallen. Het kwik ligt tussen de 24 graden in het westen en 32 graden in het oosten.