Bij een autosloperij op een industrieterrein in Duiven (Gelderland) vlak bij Arnhem, woedt vrijdagochtend een grote brand waarbij veel rook vrijkomt. Omwonenden hebben een NL-Alert ontvangen.

Op beelden is te zien dat een stapel autowrakken in vuur en vlam staat. Ook gaat de brand gepaard met harde knallen. Rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien.

Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.