Bij een autosloperij op een industrieterrein in het Gelderse Duiven, vlak bij Arnhem, heeft vrijdagochtend een grote brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij en omwonenden ontvingen een NL-Alert. Rond 12.30 uur had de brandweer het vuur onder controle en ging het over op nablussen.

Stapels met autowrakken zijn uitgebrand. Ook is schade ontstaan aan een loods, een woning en meerdere bomen. Tijdens de brand waren harde knallen te horen. Rookwolken waren in de wijde omtrek te zien.

Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.