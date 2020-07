De Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) heeft donderdag ruim tienduizend paar vervalste Nike-schoenen in beslag genomen en vernietigd. De meer dan twintigduizend sneakers werden aangetroffen in loodsen in Alphen aan den Rijn die werden doorzocht in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar handel in vervalste merkkleding en schoenen.

De politie hield woensdag al een 37-jarige verdachte aan toen hij een bestelling afleverde. De man zit nog vast. Volgens de FIOD zitten er meer mensen achter de handel. Zij zijn vermoedelijk al enkele jaren actief.

In het kader van het onderzoek werd ook een woning doorzocht. Hier is beslag gelegd op administratie en een auto.

Merken zijn beschermd in Nederland en daardoor is het verboden om deze na te maken en te verhandelen. De FIOD is onderdeel van de Belastingdienst en spoort zulke financiële fraude en belastingfraude op. De dienst doet onderzoek en verzamelt bewijzen om verdachten voor de rechter te krijgen.