Vrijdag wordt een zonnige en tropisch warme dag. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 25 graden in het noordoostelijk kustgebied tot lokaal 35 graden in het uiterste zuiden van het land.

Het RIVM heeft voor vrijdag een waarschuwing uitgegeven voor smog in het zuiden en midden van het land. Vooral in de namiddag en vroege avond kan smog ontstaan, waardoor mensen die hier gevoelig voor zijn klachten kunnen ervaren.

In de avond trekt wat meer bewolking over Zeeland, dat zich in de nacht geleidelijk wat over de rest van het land uitbreidt. Het koelt niet erg af; de minimumtemperatuur blijft hangen rond de 17 graden.

Zaterdag is er meer bewolking waaruit lokaal een bui kan vallen. Het kwik ligt tussen de 24 graden in het westen en 32 graden in het oosten.

