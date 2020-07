Samir A., een voormalig lid van de Hofstadgroep, is eind juni in Rotterdam gearresteerd vanwege de financiering van terrorisme, meldt NRC donderdagavond.

A. wordt ervan verdacht geld te hebben gestuurd naar vrouwelijke jihadisten zodat ze konden ontsnappen uit gevangeniskampen in Syrië, zo meldt de krant. Uit onderzoek van het OM zou blijken dat A. geld aannam van familieleden en bekenden van vrouwelijke Syriëgangers. Dit geld zou A. vervolgens via tussenpersonen naar de vrouwen hebben gestuurd.

De zaak van A. kwam weer aan het rollen nadat NRC en De Telegraaf vorig jaar berichtten over een door A. gehouden inzamelingsactie. Met het geld zou hij vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen willen steunen. Maar het sturen van geld naar Syriëgangers wordt door het OM gezien als financiering van terrorisme, wat het dus strafbaar maakt.

In een reactie zegt A.'s advocaat Tamara Buruma dat er geen sprake is van terrorismefinanciering. In gesprek met NRC spreekt Buruma van "hulpverlening."

A. zat celstraf uit voor voorbereiden terroristische aanslagen

A. kreeg eerder negen jaar celstraf voor het voorbereiden van terroristische aanslagen. Als lid van de Hofstadgroep kreeg hij landelijke bekendheid. In die hoedanigheid bezocht hij huiskamerbijeenkomsten met Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.

De politie arresteerde A. in 2005 op verdenking van het beramen van aanslagen. Hij werd samen met andere leden van de Hofstadgroep aangehouden.