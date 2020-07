In een appartement van een flat aan de Hogeweg in Vlissingen is donderdagavond een zeer grote brand uitgebroken na een explosie. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland op Twitter.

Volgens de Veiligheidsregio zet de brandweer eerst in op het redden van mensen die woonachtig zijn in het flatgebouw. Of er mensen bij de brand gewond zijn geraakt is nog niet bekend.

De brand brak rond 20.50 uur uit en is inmiddels ook overgeslagen naar verdiepingen die boven het desbetreffende appartement liggen. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en twee hoogwerkers. Ook is er een traumahelikopter ter plaatse.

Hoe het kan dat er in het appartement een explosie plaatsvond is nog niet bekend.