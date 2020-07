Bij een explosie in een appartement van een flat aan de Hogeweg in Vlissingen is donderdagavond een persoon om het leven gekomen. Vijf anderen raakten bij de brand gewond, zo meldt Veiligheidsregio Zeeland.

De overleden persoon is de bewoner van de flat waar de explosie heeft plaatsgevonden. Een van de gewonden moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Na de explosie, die rond 20.45 plaatsvond, ontstond een zeer grote brand in het appartementencomplex. De hulpdiensten rukten met veel materieel uit. Eerst werd ingezet op het in veiligheid brengen van de omwonenden, liet de veiligheidsregio weten. Rond 22.30 uur kon het sein 'brand meester' worden gegeven.

In totaal zijn 22 woningen betrokken geweest bij de explosie. Daarvan blijven nog twee woningen afgesloten voor de politie. Bewoners van in ieder geval negen woningen kunnen vannacht niet terugkeren naar hun huis. De brandweer en gemeente moeten nog voor 11 andere woningen beslissen of het veilig is voor de bewoners om terug te keren.

De oorzaak van de explosie is nog onbekend.