De voorbereidingen voor het Offerfeest verlopen dit jaar niet zonder slag of stoot. Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt weer, traditionele bezoekjes aan de slachthuizen zijn niet mogelijk en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb roept moslims op dit jaar het openbare gebed links te laten liggen.

Net als tijdens het Suikerfeest moeten moslims op zoek naar alternatieven. Want veel moslims zijn het erover eens dat gezondheid belangrijker is dan een feest. NU.nl sprak vier moslims over hoe zij het Offerfeest dit jaar vieren.

Osmancan (22): "Normaal gesproken is het Offerfeest een heel belangrijke dag voor mij. We beginnen die dag om 7.00 uur in de moskee voor een speciaal gebed. Daarna begint de feestdag eigenlijk pas. We gaan vrijdag niet naar de moskee, maar bidden buiten met elkaar, met een mondkapje. Na het gebed begint altijd de gezelligheid. Je praat met iedereen en gaat lekker eten en drinken. Dat zal dit keer anders zijn."

"Voor ouderen is het vooral moeilijk, omdat zij nu eenzaam zullen zijn. Wat ik het meest van het Offerfeest ga missen, is het bezoeken van familie. Wel komen wij morgen met het gezin bijeen om te eten. Daar eten we samen een dier dat voor ons is geslacht. Veel jonge moslims doen tijdens het Offerfeest ook een bijdrage aan een goed doel. Ook ik heb dat gedaan."

Osmancan: "Normaal gesproken is het Offerfeest een heel belangrijke dag voor mij." (Foto: Osmancan)

'We beseffen dat gezondheid vele malen belangrijker is'

Ook Nazrien (45) gaat morgen niet op bezoek bij familie. "Andere jaren gaan mijn broers altijd naar de Surinaams-Hindoestaanse moskee, maar nu gaat er niemand. We beseffen maar al te goed dat gezondheid vele malen belangrijker is dan een feest. Mijn moeder valt in de risicogroep en wij willen niet voor deze feestdag het risico lopen besmet te raken met het coronavirus."

"We hebben er dit jaar voor gekozen een dier te offeren in Nederland: aan mensen die het niet breed hebben. Omdat ik niet langs familie kan gaan, ga ik familie wel bellen. De gezelligheid en Surinaamse lekkernijen ga ik wel missen."

Nazrien: "We beseffen maar al te goed dat gezondheid vele malen belangrijker is dan een feest." (Foto: Nazrien)

'Je moet kijken naar wat wel kan, thuis bidden volstaat ook'

"We zitten in dezelfde situatie als tijdens de ramadan", zegt Jamila (40). "We zijn ons erg bewust van de ernst van de situatie. Al merk je wel dat mensen regeltjesmoe zijn. We realiseren ons dat het onverstandig is het Offerfeest dit jaar te vieren zoals we normaal zouden doen. We willen echter wel kijken naar wat wel kan. We hebben besloten wel samen te komen, maar dan in een andere vorm. Met mijn zussen spreken we af elkaar in het park te ontmoeten. Per gezin hebben we een kleed op afstand van elkaar. We zorgen voor goed vlees en steken morgen lekker de barbecue aan. Op deze manier hebben we toch de gezelligheid waar het Offerfeest voor staat, maar houden we rekening met alle maatregelen."

"We willen geen risico's nemen, want de islam staat ervoor dat je geen dingen moet doen die slecht zijn voor je lijf. Ik heb er dit jaar voor gekozen geen schaap te offeren. Door corona kun je geen slachterij bezoeken, daardoor viel dat af. We kiezen ervoor geld naar Marokko te sturen, naar mensen die het goed kunnen gebruiken."

'Een stevige knuffel geven mag nu niet, dus dan maar via FaceTime'

Vita (27): "Voor mij is het Offerfeest altijd een bijzondere dag. Ik ben een bekeerling en heb geen islamitische familie. Maar ik ben op dagen als deze altijd welkom bij de familie van mijn islamitische vriendinnen. Bij mijn vriendinnen hoor ik er gewoon bij en ben ik onderdeel van het gezin."

"Het Offerfeest heet niet voor niets Offerfeest. Dus op die dag breng je een offer aan God, tenzij je dit natuurlijk niet kan betalen. Het offer is een symbolische uitdrukking waarbij een moslim zijn bereidheid verklaart om ook zijn eigen leven in dienst te stellen van de zaak van God. Op deze dag besef je weer even extra dat God altijd op nummer één staat. Om het zekere voor het onzekere te nemen in verband met corona, heb ik ervoor gekozen geen schaap te laten slachten. Daarom heb ik geld overgemaakt naar een goed doel."

"Ik heb ervoor gekozen vrijdag niet op bezoek te gaan bij vriendinnen. Zowel voor hun gezondheid als die van mijzelf. En een stevige knuffel geven mag nu sowieso niet, dus dan maar via FaceTime: ook dat is heel gezellig."

Vita: "Een stevige knuffel geven mag nu niet, dus dan maar via FaceTime." (Foto: Vita)