Op de valreep staat er toch nog een tropische julidag voor de deur. Vrijdag wordt het in De Bilt en op veel andere plekken in het land 30 graden of meer en schijnt de zon volop. In het zuiden kan het kwik lokaal zelfs stijgen tot 34 of 35 graden, zegt meteoroloog Lennert Eijke van Weerplaza.

Tot nu toe heeft juli zich nog van een koele kant laten zien. Normaal telt de zomermaand gemiddeld negen zomerse dagen (25 graden of meer) en twee tropische dagen (30 graden of meer). Dit jaar bleef het tot nu toe slechts bij één zomerse dag.

De zuidoostenwind voert een bel van warme lucht aan, die Nederland vrijdag bereikt. Ook op de stranden is het dan goed toeven met temperaturen van boven de 30 graden. Alleen in het noorden blijft het iets koeler met een verwacht maximum van 29 graden.

"Het is ideaal weer om de verkoeling op te zoeken langs grote meren en het strand", zegt Eijke. "Met zonkracht 7 kun je wel vrij snel verbranden, daarom is het belangrijk om goed te smeren."

Westenwind brengt zaterdag verkoeling

Ook zaterdag kan het op veel plekken nog warm worden, maar ligt vanuit het westen "koelere lucht op de loer", zegt hij. Aan de Noordzeestranden wordt het dan 22 à 23 graden.

In het binnenland stijgt de temperatuur naar verwachting tot 26 à 27 graden en verder in het oosten kan het zelfs nog 30 tot 32 graden worden, "omdat de koelere lucht daar later arriveert", aldus Eijke. Mogelijk ontstaat in de loop van de dag lokaal een regen- of onweersbui.

Zondag is het overal een stuk koeler en wordt het 20 tot 24 graden en staat er een matige westenwind. De dagen daarna zijn we voorlopig van de hitte af volgens de weerman.