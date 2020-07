Dertien moskeeën in de regio Rotterdam gaan vrijdag dicht tijdens het offerfeestgebed. Volgens de Vereniging van Marokkaanse Moskeeën Zuid-Nederland (VMMZN) vormt het gebed vanwege de doorgaans grote opkomst een te groot risico met het oog op de verspreiding van het coronavirus.

In een nieuwsbrief schrijft de vereniging dat de stijging van het aantal coronabesmettingen vooral zorgwekkend is onder de moslimgemeenschap. Mede omdat het "zeer aannemelijk is dat mensen elkaar na het gebed de handen zullen schudden en omhelzen", is besloten om Ied-al-Ad­ha dit jaar te annuleren.

VMMZN wijst er ook op dat twee moskeeën de deuren al hebben moeten sluiten vanwege coronabesmettingen onder bezoekers. Daarnaast wordt geconstateerd dat het sluiten van slechts enkele gebedsplekken leidt tot grotere drukte bij locaties die wel nog open zijn, waardoor handhaving van de RIVM-richtlijnen moeilijker wordt.

Vier leden van VMMZN blijven wel open tijdens het offerfeestgebed. Volgens het AD denkt Moskee Essalam, de grootste moskee van Rotterdam, dat er voldoende maatregelen zijn genomen om het gebed op een verantwoorde manier plaats te kunnen laten vinden.

Ook de Rotterdamse Markaz Ettaouhid-moskee, Moskee Al-Fath uit Dordrecht en Moskee Nour in Zwijndrecht blijven vrijdag open.