Thijs H. is volgens de rechtbank in Maastricht niet volledig ontoerekeningsvatbaar, maar slechts verminderd toerekeningsvatbaar. Hij kreeg donderdag daarom achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het vermoorden van drie wandelaars in Den Haag en Heerlen in mei 2019.

Wel wil de rechtbank dat de tbs-maatregel al na zes jaar celstraf ingaat, omdat de behandeling van zijn psychotische ontregeling meer kans van slagen heeft als deze snel begint. Deze behandeling kan dan tegelijk met de gevangenisstraf verlopen. Justitieminister Ferd Grapperhaus kan beslissen of dit wordt doorgezet.

Bij het voorlezen van het vonnis is uitgelegd dat de rechtbank vraagtekens zet bij het feit dat H. informatie opzocht over psychoses in combinatie met drugsgebruik.

Het is volgens de rechters niet duidelijk of hij achteraf zijn wanen "inkleurde". Het staat vast dat H. psychisch ontregeld was, maar het is onduidelijk of dat in de mate was die hij zelf heeft geschetst. Daarmee komt de rechtbank tot het oordeel dat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Dit betekent dat hij vanwege zijn geestelijke toestand niet de maximale straf krijgt opgelegd.

Hierbij verwijzen de rechters ook naar afgetapte gesprekken die H. had met zijn ouders. Hierin spreken ze over wat een gunstig scenario voor hem is. "Was u wanhopig om hulp te krijgen of wilde u een bepaald oordeel in uw strafzaak krijgen?"

De rechters konden zich niet vinden in de stellige conclusie van experts van het Pieter Baan Centrum (PBC), die hem ontoerekeningsvatbaar achten. Zij kwamen tot de conclusie dat hij de realiteit niet meer van zijn wanen kon onderscheiden en adviseerden daarom alleen tbs met dwangverpleging op te leggen. Het gebeurt niet vaak dat zo'n advies niet wordt overgenomen.

H. gebruikte ook drugs

De rechtbank benoemde ook dat H. drugs gebruikte in de periode waarin zijn psychoses erger werden. "Van u had verwacht mogen worden dat u de relatie tussen drugs en psychoses had begrepen, gezien uw intellect", aldus de voorzitter van de rechtbank. Zo blowde hij bijvoorbeeld.

De rechtbank heeft in het vonnis stilgestaan bij het leed van de slachtoffers. Zij zijn, terwijl ze hun honden uitlieten, overrompeld en met talloze messteken omgebracht. Omdat H. ondanks zijn geestelijke toestand met voorbedachten rade heeft gehandeld, is moord juridisch bewezen.

OM zette eerder al vraagtekens bij psychose

H. zegt ervan overtuigd te zijn geweest dat psychopaten de wereld regeerden. Zij zouden zijn familie iets aandoen als hij niet zou doen wat ze zeiden, zo verklaarde hij. In mei 2019 bracht hij Etsuko (56), Diny (63) en Frans (68) met messteken om het leven.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tijdens de zittingen uitgebreid betoogd H. niet te geloven. Zo vonden de officieren van justitie het vreemd dat hij beweerde geen andere keuze te hebben gehad dan de moordopdrachten opvolgen, terwijl hij andere 'opdrachten' van de psychopaten wél had genegeerd. Ze eisten dan ook 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De rechtbank ziet ook dat H. had kunnen kiezen. Hij moet in totaal meer dan 103.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden. Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van Etsuko en de tweelingzus van Diny bijstond, laat in een eerste reactie weten dat "geen straf hoog genoeg is voor de nabestaanden". "Maar met de voorliggende feiten en binnen de voorliggende kaders is dit een passende straf en maatregel", aldus Diekstra.

Nederland telde vorig jaar ongeveer dertienhonderd tbs'ers. De gemiddelde behandelduur is rond de acht jaar. Als iemand ondanks een behandeling niet naar de maatschappij kan terugkeren, dan komt deze persoon op de longstayafdeling terecht.

