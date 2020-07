Donderdag blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Ook wordt het warm: bij een zwakke tot matige wind stijgen de temperaturen naar 23 tot 27 graden.

In het noorden van het land kunnen 's middags wel wat stapelwolken ontstaan.

Vrijdag verloopt zonnig en zeer warm. De temperaturen stijgen die dag bij een matige oost- tot zuidoostenwind tot 25 graden in het noordelijk kustgebied tot lokaal 34 of 35 graden in het uiterste zuidoosten van het land.

