Bij de overval op een distributiecentrum van bol.com in Waalwijk op 19 juli waren zeker vier personen betrokken, meldt de politie woensdag.

Bij de overval werden twee beveiligers bedreigd met een vuurwapen en gegijzeld. De overvallers gingen het bedrijfspand aan de Pakketweg rond 8.15 uur binnen. De gegijzelde beveiligers wisten zich pas rond 14.50 uur te bevrijden.

De politie meldt verder dat er een "aanzienlijke hoeveelheid" aan waardevolle spullen buit is gemaakt. Wat de precieze waarde van deze spullen is, is niet bekendgemaakt.

Door de overval moesten tienduizenden pakketjes van bol.com later worden bezorgd. Het bedrijf heeft zijn klanten hier toen direct van op de hoogte gesteld.