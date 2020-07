Anouar T. heeft bekend dat hij onder een valse naam een loods in Utrecht heeft gehuurd waar gestolen auto's in werden gestald. Tegelijkertijd ontkent hij dat hij gestolen voertuigen geleverd heeft die gebruikt zijn bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank van Amsterdam.

T. zegt dat hij zich in opdracht van drugsdealers bezig heeft gehouden met het zogenoemde sweepen van de gestolen auto's, oftewel controleren of voertuigen voorzien zijn van bakens waarmee criminele rivalen de auto's konden volgen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de "ogenschijnlijk openhartige verklaring" van T. niet verrassend, "want het bewijs hiervoor is ook overtuigend".

Volgens justitie gaf T. leiding aan een criminele organisatie die in zijn opdracht auto's stal. Uit afgeluisterde gesprekken blijkt volgens het OM dat T. de touwtjes strak in handen had.

In andere gesprekken deed hij zich voor als een grote speler in het criminele milieu die korte metten maakte met rivalen. Jongens die voor hem werkten, beschikten dankzij hem over huizen en auto's.

OM gelooft niets van ontkenning verdachte

"Het is moeilijk voorstelbaar dat iemand die een organisatie aanstuurt die auto's steelt en geen moeite heeft met het schoonvegen van auto's, geen weet zou hebben van wat er met die auto's wordt gedaan", aldus de officier van justitie op de zitting.

Het OM gelooft dus ook niet dat T. niets weet van de voertuigen die werden gebruikt om Wiersum in de gaten te houden en werden ingezet bij de uitvoering van de moord op de advocaat in september 2019. Het verdenkt T. dan ook "op zijn minst van medeplichtigheid" aan de moord op Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond.

De neef van Ridouan T. ontkent die verdenking ten stelligste. In september gaat de zaak verder. T. blijft tot die tijd vastzitten.