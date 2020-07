Danny S. heeft woensdag een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen voor het doodrijden van een man en het verwonden van drie andere festivalgangers bij Pinkpop. Volgens de rechtbank in Limburg heeft de man een verkeersfout gemaakt en zag hij de slachtoffer, die in de bewuste nacht van 17 op 18 juni 2018 op de weg zaten, daardoor over het hoofd.

Volgens de rechter had S. meer op de weg kunnen letten dan hij heeft gedaan.

De rechtbank rekent S. wel minder schuld aan dan het Openbaar Ministerie (OM) doet. Zo zijn er geen aanwijzingen dat hij heel onoplettend heeft rondgereden. "Dat er personen op de rijbaan zaten, was voor de man niet zodanig voorzienbaar en zijn snelheid was niet zodanig hoog, dat gesproken kan worden van aanmerkelijke schuld aan het ongeval."

Tijdens de behandeling van de zaak bleek al dat S. de weg kwijt was als gevolg van afsluitingen in het gebied. Hij was die bewuste nacht op weg naar zijn werk.

Het OM vond dat S. de mensen wel had moeten zien zitten en legde hem ten laste dat hij zeer onvoorzichtig heeft gereden. Hij was namelijk al een keer voorbijgereden en andere automobilisten wisten wel op tijd om de groep heen te rijden. Het OM eiste dan ook achttien maanden cel en een rijontzegging van vijf jaar.

Omdat S. zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk en het al een tijd ingenomen was, komt de rechtbank tot een rijontzegging van een half jaar.

Aangepaste snelheid in het gebied

In het gebied gold een aangepaste snelheid, maar er stonden te weinig borden die dit duidelijk moesten maken. S. was op eigen initiatief, nadat hij mensen langs de weg had zien lopen, al wat langzamer gaan rijden. Het is niet bekend of hij op zijn telefoon bezig was ten tijde van de aanrijding. Naar eigen zeggen is hij de toegangscode vergeten; agenten kunnen het toestel daardoor niet doorzoeken.

S. heeft zich pas uren na het ongeluk gemeld. De rechtbank zegt dat hij had moeten weten dat hij mensen in hulpeloze toestand had achtergelaten. Het verweer dat hij dit uit psychische overmacht deed, werd afgewezen.