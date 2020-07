De politie heeft tientallen nieuwe tips ontvangen in de zaak van het overleden meisje uit Marken, nadat haar moeder dinsdagavond aan tafel zat bij talkshow Op1. De veertienjarige Tamar werd afgelopen weekend 's nachts rond 4.00 uur in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude gevonden door de politie. Uit onderzoek is gebleken dat ze is aangereden.

De tips worden stuk voor stuk verder onderzocht door de politie. Ze variëren van meedenken tot aan informatie over beschadigde auto's. De politie is nog op zoek naar de betrokken automobilist.

"Alsjeblieft, kom over de brug. Voel je vrij om je te melden. Verlos jezelf van het idee wat je gedaan hebt. Dat verander je niet meer. Tamar is er niet meer. Maar wij krijgen vragen", aldus de moeder van Tamar in een oproep in Op1.

Het meisje werd eerder in de nacht rond 3.00 uur als vermist opgegeven door haar ouders. Haar moeder vertelt dat ze rond middernacht lopend het huis verliet omdat ze niet naar bed wilde. De familie hoopt dat de automobilist meer duidelijkheid kan geven over het tijdstip van het ongeval.

De politie heeft in het onderzoek eerder deze week al vier auto's met schade in beslag genomen. De eigenaren zijn niet aangehouden.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond in de kop en lead dat het meisje uit Zuiderwoude kwam. Dit was onjuist: ze woonde in Marken, maar werd aangereden in Zuiderwoude.