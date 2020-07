Een 28-jarige man uit Leiden die zich twee weken geleden na een veroordeling voor ontvoering en doodslag bij het politiebureau meldde, werd door de politie heengezonden. Een dag later is de man alsnog opgepakt.

De veroordeelde man meldde zich op 19 juli bij de politie, nadat hij in hoger beroep tot 13,5 jaar cel was veroordeeld vanwege ontvoering en doodslag. De man was eerder vrijgesproken door de rechtbank.

De veroordeelde stond echter niet landelijk geregistreerd en werd daardoor niet herkend in het systeem. De politie stuurde hem daarom weg. De politie en het Openbaar Ministerie konden nog niet vertellen hoe het mogelijk is dat de veroordeelde niet geregistreerd stond.

De volgende dag is de man samen met de andere veroordeelde in de zaak alsnog opgepakt door het EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de politie Den Haag.

Ontvoering en doodslag in 2014

De 28-jarige man is veroordeeld vanwege de ontvoering van en doodslag op een Leidenaar op 3 september 2014. Een andere verdachte kreeg 22 maanden cel opgelegd vanwege medeplichtigheid bij de ontvoering.

De man die 13,5 jaar celstraf opgelegd gekregen heeft, schoot het slachtoffer dood toen hij probeerde te vluchten. Waarom het slachtoffer werd ontvoerd, is onbekend.

Naast de onvoorwaardelijke celstraf moet de man de materiële schade als gevolg van de dood van de Leidenaar vergoeden. Ook is hij de weduwe van het slachtoffer een vergoeding verschuldigd vanwege immateriële schade.