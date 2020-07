Studenten van de Technische Universiteit (TU) Delft hebben teksten van een NSB'er gevonden op een muur in een cel van het Oranjehotel. "Het is alsof een uitgewist onderdeel van de geschiedenis van de cel is onthuld", zegt historicus Bas von Benda-Beckmann woensdag tegen de Volkskrant.

Het gaat om het gekras van Daniël de Blocq van Scheltinga. De inscripties werden aan hem gekoppeld omdat hij de datum opschreef waarop hij hoorde dat de doodstraf tegen hem geëist werd, namelijk op 11 september 1945.

De teksten van de man zitten onder een geplamuurd stuk muur. In een vorige week gepubliceerd onderzoek leggen de studenten uit hoe ze tot de ontdekking zijn gekomen. Zo is de muur met licht vanaf de zijkant beschenen en is een warmtebeeldcamera ingezet.

Overigens heeft de NSB'er nooit de doodstraf gekregen. Hij kreeg in hoger beroep twintig jaar cel en kon uiteindelijk als gevolg van een gratieverzoek in 1953 op vrije voeten komen.

In de gevangenis in Scheveningen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 25.000 mensen gevangengezet door de Duitsers. Hier zaten veel verzetsstrijders tussen, waardoor de gevangenis de bijnaam Oranjehotel kreeg. Onder anderen Erik Hazelhoff Roelfzema heeft hier vastgezeten.

De begeleider van de studenten, hoogleraar materiaalkunde Joris Dik, zegt tegen de krant dat hij hoopt op een vervolg van het onderzoek naar inscripties op de muren.

De cel met achterin de geplamuurde muur. (Foto: TU Delft)