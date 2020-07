Een hotel in het centrum van Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een flink aantal keer beschoten. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Hotel W aan de Spuistraat werd volgens de politie rond 3.15 uur beschoten. Bij twee deuren, waaronder die van de ingang, zijn zeker tien kogelgaten aangetroffen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat zich afgelopen nacht heeft afgespeeld. Zo is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel schutters er waren. De Forensische Opsporing heeft sporen op de plaats delict veiliggesteld.

De recherche vermoedt dat rond het tijdstip van de beschieting een taxi is langsgereden en is op zoek naar de bestuurder en de eventuele passagiers. Er wordt ook gezocht naar getuigen die tussen 3.00 en 3.30 uur mogelijk iets hebben gezien bij het hotel of in de nabije omgeving.

Onder meer de ingang van Hotel W is beschoten (Foto: Pro Shots)

Buurtbewoner over wapen: 'Moet zwaar kaliber zijn geweest'

Een buurtbewoner vertelt tegen nieuwspartner AT5 dat hij de schoten hoorde en direct naar buiten ging. "Het leek zwaar vuurwerk. Ik wilde mensen aanspreken dat dit niet de bedoeling is midden in de nacht."

Van een andere buurtbewoner hoorde hij dat er geschoten was. "Het moet echt een zwaar kaliber geweest zijn, want het waren dreunen. Er is geschoten in salvo's: bam-bam-bam-bam en na een paar seconden weer bam-bam-bam-bam."