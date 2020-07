De zon laat zich woensdag geregeld zien. In het noorden van het land komen wel wat meer wolken voor, waaruit een lichte bui zou kunnen vallen. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten.

De wind neemt in de ochtend toe tot een matige sterkte, aan zee kan het vrij krachtig waaien. Later op de dag neemt de wind weer af en klaart het flink op.

Donderdag staat in het teken van rustig en vrij zonnig zomerweer, waarbij de temperatuur flink op kan lopen: in het noorden tot 22 graden, in het zuidoosten tot een graad of 27.

