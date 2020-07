Het kabinet wil geen landelijke mondkapjesplicht in de openbare ruimte, melden verschillende media dinsdag op basis van ingewijden. Wel zouden burgemeesters er zelf voor kunnen kiezen lokaal een mondkapjesplicht in te voeren.

Dinsdag kwamen de leden van het Outbreak Management Team bijeen om een advies over het gebruik van mondkapjes op te stellen. Woensdagochtend brengt het team dit advies naar buiten, schrijven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond in een gezamenlijk bericht op Facebook.

Het advies wordt woensdag om 16.00 uur in het Veiligheidsberaad besproken in aanwezigheid van minister Tamara van Ark (Medische Zorg), waarna een mondelinge toelichting volgt.

Het kabinet heeft het OMT vorige week gevraagd zich opnieuw te buigen over het gebruik van mondkapjes als aanvulling op andere coronamaatregelen. Eerder adviseerde het OMT mondkapjes alleen te verplichten in ruimtes waar de anderhalvemeterregel niet kan worden nageleefd, zoals in het openbaar vervoer en vliegtuigen.

Nadat vorige week duidelijk werd dat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in een week tijd was verdubbeld, riepen verschillende burgemeesters - onder wie Femke Halsema (Amsterdam) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) - op tot een ruimere mondkapjesplicht.