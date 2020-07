Het reisadvies voor de Belgische provincie Antwerpen is dinsdag aangescherpt naar kleurcode oranje. Vanaf nu wordt aangeraden alleen noodzakelijke reizen te maken, melden verschillende media.

Na verblijf in Antwerpen krijgen Nederlanders dringend het advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Reizen naar landen of regio's waar een oranje kleurcode geldt, zijn niet verzekerd.

Veel nieuwe besmettingen in België zijn vastgesteld in de provincie Antwerpen. Vorige week werden er 1.028 positieve testen gemeld.

Antwerpen heeft maandag verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo gaat er tussen 23.30 tot 6.00 uur een avondklok gelden om te voorkomen dat mensen feestjes houden. Verder moet de horeca om 23.00 uur sluiten en zijn mondkapjes overal in het openbaar verplicht.