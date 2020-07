Het kabinet is positief over hoe het gaat met de bestrijding van het coronavirus in Nederland, blijkt dinsdag uit een Kamerbrief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Nederland heeft het coronavirus is volgens hem "goed in zicht", wat het mogelijk maakt om "gericht en tijdig" in te grijpen.

"Door het testen en het bron- en contactonderzoek hebben we de clusters van besmettingen en de oorzaak van de besmettingen goed in beeld, dit is een belangrijke stap in het controleren van het virus", aldus De Jonge in de brief. "De brandweer weet waar de brandhaarden zijn, daardoor kunnen we gerichter blussen door passende, vaak lokale maatregelen te treffen."

Wel willen nu veel mensen getest worden, aldus De Jonge. De drukte leidt ertoe dat niet iedereen binnen 24 uur getest kan worden en binnen 48 uur de uitslag krijgt. Momenteel is dit in drie GGD-regio's het geval."Er wordt nu hard gewerkt om dit te verhelpen", aldus De Jonge.

"Op dit moment zet de GGD-GHOR in op een verdere verbetering van het systeem dat uitwisseling van testgegevens tussen GGD's en laboratoria ondersteunt. Knelpunten die ontstaan, kunnen dan ook sneller en preciezer worden geïdentificeerd en opgelost."

Het aantal nieuwe verzoeken voor een coronatest in Nederland stijgt elke dag met ongeveer duizend. "Als het zo door blijft stijgen, dan blijven wij opschalen. Maar dan is de werkelijkheid ons steeds een stapje voor", erkende de GGD-GHOR zondagochtend al in gesprek met NU.nl.