Het veertienjarige meisje dat in de nacht van vrijdag op zaterdag dood werd aangetroffen in de berm langs de Zeedijk tussen Monnickendam en Marken is hoogstwaarschijnlijk om het leven gekomen door een verkeersongeval, meldt de politie. Dat vermoeden bestond al en wordt bevestigd na onderzoek naar het zware letsel van de tiener.

Het meisje uit het Noord-Hollandse dorp Marken werd eerder in de nacht rond 1.00 uur als vermist opgegeven, waarna de politie een zoekactie startte en het slachtoffer rond 4.00 uur vond. Ze was waarschijnlijk lopend, aangezien er verder geen onderdelen van andere voertuigen in haar buurt zijn aangetroffen.

Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. De politie roept de betrokken bestuurder die zou zijn doorgereden op zich te melden. Ook is niet bekend waarom het meisje langs de Zeedijk liep. De politie hoopt dat getuigen kunnen vertellen wat er tussen 1.00 uur en 4.00 uur heeft plaatsgevonden.

De politie vermoedde, onder andere vanwege remsporen op de weg, dat het meisje was aangereden. In het weekend zijn in totaal vier auto's met schade in beslag genomen voor onderzoek. Alle deze voertuigen werden aangetroffen in Marken. De eigenaren zijn niet aangehouden.

Dinsdagavond zal het onderzoek onderwerp van gesprek zijn in het televisieprogramma Op1.