Niet honderd maar vijftien bewoners van het asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Budel waren dinsdagochtend betrokken bij een grote vechtpartij. De meeste aanwezigen waren omstanders, meldt de politie na onderzoek.

De vechtpartij in het asielzoekerscentrum ontstond rond 4.00 uur, waarna meerdere eenheden van de politie ter plaatse kwamen. Pas na anderhalf uur was de rust teruggekeerd.

De politie meldt dat een beveiliger van het asielzoekerscentrum de vechtpartij probeerde te beëindigen, maar dat deze persoon daarbij werd aangevallen door een bewoner. Deze 25-jarige man stak een aantal keer met een bestekmes, maar wist zijn beoogde slachtoffer niet te raken.

Door de ongeregeldheden zijn, zoals dinsdagochtend gemeld, vier bewoners van het asielzoekerscentrum gewond geraakt. Zij hebben lichte snijwonden. Een woordvoerder van de politie kon niet vertellen of de 25-jarige bewoner daar verantwoordelijk voor is.

De man met het bestekmes is door de politie aangehouden en de beveiliger heeft aangifte tegen hem gedaan. Over de toedracht van de vechtpartij is nog niets bekend. Daar wordt onderzoek naar de gedaan. Mogelijk worden meer aanhoudingen verricht.