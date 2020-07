De politie heeft dinsdag tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van Oss gezegd dat "alleen Arie den Dekker zelf weet wat zijn bedoeling was" toen hij een brandbare vloeistof sprenkelde en zichzelf in brand stak. Het onderzoek is gesloten en het incident is bestempeld als een ongeluk. Daar is echter twijfel over ontstaan, omdat Den Dekker een afscheidsbericht had achtergelaten.

Bij de persconferentie waren burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans en teamchef van de politie Maasland Anke Jaspers aanwezig.

De politie concludeerde uren na de gebeurtenis van maandagochtend dat het niet ging om zelfdoding, maar om een ongeluk. Na vragen van NU.nl wordt dit iets genuanceerd. Hoewel de camerabeelden kunnen wijzen op een ongeluk - zo sprenkelt de man de vloeistof ook op de stoep - kan niet worden ontkend dat hij óók zichzelf besprenkelde en zijn daad vooraf had aangekondigd.

Richard Laatsman, de advocaat van Den Dekker, vertelde maandag aan NU.nl dat zijn cliënt afscheid van hem had genomen in een voicemailbericht.

Onafhankelijk onderzoek ingesteld

De burgemeester zegt dinsdag opnieuw dat de gemeente er alles aan lijkt te hebben gedaan om Den Dekker ondanks zijn moeilijke houding te helpen. Zo zou hem een zorgtraject zijn aangeboden.

Dat wil de zogenoemde driehoek, bestaande uit de politie, de gemeente en de burgemeester, wel laten controleren door een onafhankelijke onderzoekscommissie. Advocaat Laatsman bestrijdt de lezing van de gemeente en zei eerder tegen NU.nl te denken dat zijn cliënt niet serieus werd genomen.

De 54-jarige man was in 2018 getuige van een liquidatie en vertelde de politie wat hij had gezien. Nadat criminelen zijn huis in brand hadden gestoken, kwam hij in het getuigenbeschermingsprogramma terecht. Zijn twee honden kwamen bij de brand om het leven.

Den Dekker praatte over de gebeurtenis

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot dit programma echter stop te zetten, omdat Den Dekker met een ander over de gebeurtenis had gepraat. Hij deed dit naar eigen zeggen uit eenzaamheid. Zijn advocaat noemde de beslissing van het OM eerder in een gesprek met NU.nl een buitensporige beslissing, omdat zijn cliënt niet kon lezen of schrijven en daardoor niet wist welke voorwaarden aan zijn bescherming waren gesteld.

Den Dekker raakte zijn uitkering kwijt en kwam in de financiële problemen. De gemeente legde hem vervolgens een gebiedsverbod op, omdat er nog steeds een dreiging was. Dit gebeurde tot groot verdriet en woede van Den Dekker.

In de laatste periode van zijn leven woonde Den Dekker bij een vriend, omdat hij geen eigen huis had. Hij wilde hierover in gesprek met de gemeente, maar voelde zich in de steek gelaten.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).