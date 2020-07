De Koninklijke Marechaussee laat dinsdag weten een onderzoek te zijn gestart naar een ladingdiefstal van iPhones ter waarde van 3 miljoen euro. De telefoons zijn op 14 maart gestolen vanuit een bedrijf op Schiphol-Rijk, grenzend aan de luchthaven.

De marechaussee laat weten dat de 35-jarige chauffeur die de telefoons heeft opgehaald, wat hij waarschijnlijk met vervalste vrachtdocumenten deed, een dag na de diefstal is aangehouden.

Uit onderzoek is verder gebleken dat de lading iPhones vermoedelijk in Edam is overgeladen dan wel uitgeladen. "Ook is duidelijk dat kort na de diefstal meerdere gestolen telefoons geactiveerd zijn in Nederland", aldus de marechaussee.

De marechaussee gaat ervan uit dat naast de chauffeur, die inmiddels op vrije voeten is gesteld, één of meerdere personen van diverse bedrijven hebben geholpen bij de diefstal.

Schiphol is vaker doelwit geweest van ladingdiefstallen. In mei van dit jaar werden 4.400 Apple Watches gestolen uit de loods van een vrachtbedrijf op het terrein van Schiphol. Vorig jaar zomer werd er voor 3 miljoen euro aan elektronica gestolen.