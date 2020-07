De politie is dinsdagochtend met meerdere eenheden uitgerukt voor een grote vechtpartij in het asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Budel, waarbij meer dan honderd mensen slaags raakten. Vier bewoners liepen lichte snijwonden op tijdens de ongeregeldheden.

Door nog onbekende reden ontstond rond 04.00 uur een vechtpartij in het asielzoekerscentrum. Daarbij zou ook een beveiliger zijn bedreigd. Volgens de politie zijn er vier mensen gewond geraakt, omdat er bij de vechtpartij gebruik zou zijn gemaakt van messen.

Rond 05.30 uur was de situatie weer rustig. Er is één aanhouding verricht, maar meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten."Wij onderzoeken dit incident. Er is nog veel onduidelijk", aldus de politie.