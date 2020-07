Het aantal verkeersdoden onder automobilisten is de afgelopen twintig jaar met 60 procent afgenomen, blijkt dinsdag uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook onder fietsers is een afname te zien: tussen 1999 en 2019 daalde het aantal verkeersdoden onder fietsers met 11 procent.

Het aantal verkeersdoden onder automobilisten vertoont tussen 1999 en 2019 een dalende lijn. In 1999 kwamen 587 inzittenden van personenauto's om het leven, twintig jaar later daalde dit aantal naar 237.

Hoewel het aantal verkeersdoden onder fietsers de afgelopen twintig jaar is afgenomen, is deze afname gering. In 1999 werden 227 dodelijke slachtoffers gemeld, in 2019 waren dit er 203. Het hoogste aantal dodelijke slachtoffers op de fiets werd in 2000 gemeld; dat jaar kwamen 233 fietsers om het leven bij verkeersongevallen.

De afname in het aantal verkeersdoden schrijft het CBS onder meer toe aan de getroffen maatregelen tegen rijden onder invloed, het invoeren van het beginnersrijbewijs in 2002 en het strafbaar stellen van het gebruik van een smartphone achter het stuur.

Aantal verkeersdoden onder 70-plussers fors toegenomen

Het aantal fietsers ouder dan 70 jaar die om het leven zijn gekomen bij een verkeersongeval lag vorig jaar 68 procent hoger dan in 1999. Een meerderheid (59 procent) van de omgekomen fietsers in 2019 was 70-plusser.

Deze toename valt echter ook te verklaren vanuit een toename van het aantal ouderen in de samenleving. In de afgelopen twintig jaar is het aantal 70-plussers toegenomen van bijna 1,5 miljoen naar 2,3 miljoen in het begin van 2019.

Daarnaast zijn de 70-plussers ook mobieler geworden, stelt het CBS. In die periode nam zowel het aantal gemiddelde autokilometers als gemiddelde fietskilometers onder de leeftijdsgroep toe.